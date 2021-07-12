استخدام خرسانة نانوية إيرانية في البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد

العالم - ايران

وافادت اللجنة الخاصة لتطوير تقنية النانو اليوم الاثنين، ان جزيئات السيليكا النانوية تستخدم في هذه الخرسانة لتقوية الخرسانة، مما يزيد من مقاومة الضغط والانحناء والتمدد.

و من بين المشاريع التي تم استخدام هذه الخرسانة النانوية فيها، منطقة الميناء جنوب البلاد والمحطة رقم 4 في مطار مهرآباد .

وقال شهريار ظهوري وكيل هذه الشركة التكنولوجية، ان مؤسسة السكك الحديدية الإيرانية كانت تستورد قطع الخرسانة من الخارج سابقا، حيث بادرنا بإنتاج هذه الأجزاء في الشركة لسد احتياجات البلاد.

وأشار إلى أنه تم استخدام المعرفة التقنية المحلية لتسويق منتجات عالية التقنية ذات جودة مناسبة، موضحا ان هذه الخرسانة لها ثقل نوعي منخفض ولا تمتص الماء، مع تقليل الثقل عن الهيكل وايضا صديقة للبيئة .

و من المنتجات الاخرى التي تنتجها هذه الشركة، اشار الناشط في مجال النانو، الى الأرضيات المرورية والأرضيات الخاصة بالموانئ والمطارات والأرضيات المستخدمة في الشارع.

وقال ظهوري ان هذه الشركة، وهي شركة مصنعة للمنتجات الخرسانية، بدأت نشاطها بإنتاج الموزاييك منذ عام 1980 واستمرت في العمل بإنتاج ستة منتجات بمعايير وطنية، وقد زادت هذه الشركة من جودة منتجاتها خلال السنوات الماضية، و حصلت على مختلف المعايير والموافقات من المنظمات ذات الصلة.