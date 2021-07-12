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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: اللجوء لمجلس الأمن مجرد وسيلة

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: اللجوء لمجلس الأمن مجرد وسيلة
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، السفير "محمد إدريس" أن لجوء القاهرة إلى مجلس الأمن في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، "مجرد وسيلة"، لكن الدفاع عن حقوق مصر المائية "غاية".

العالم - مصر

وأضاف إدريس، إن مصر أعلنت بقوة عن موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في أزمة سد النهضة.

وأكد أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد.

وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك، وفقا لموقع "الأهرام" الحكومي.

والأحد، انتقد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" مجلس الأمن، تجنب وتجاهل إدانة التعبئة الثانية لسد النهضة، مشيرًا إلى أن مشاورات المجلس تعقّدها الاعتبارات السياسية والمواءمات، للحفاظ على المصالح مع الدول الثلاث.

والخميس الماضي؛ عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد النهضة هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان من دون صدور قرار فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة إلى العودة للمفاوضات الأفريقية المتعثرة منذ أشهر.

وقال "شكري" إن بلاده لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد وستستمر في متابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.

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