شاهد: الحر يجتاح العالم ويتسبب باندلاع حرائق في الغابات

العالم - خاص بالعالم

مع ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قصوى تشهد العديد من البلدان ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة الى جانب اندلاع حرائق.

في اسبانيا اجتاحت موجة حرّ شديد البلاد حيث دفعت السكان والسياح إلى تفادي الخروج في الشمس والاحتماء في الأماكن المغلقة المكيّفة وأحواض السباحة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية حذرت من موجة حر هي الأولى في إسبانيا هذا العام، ستجتاح القسم الأكبر من البلاد مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مدريد وقد تصل إلى 44 درجة مئوية قرب إشبيليا لليوم الثاني على التوالي.

ونصحت السلطات الناس بشرب الماء بانتظام وارتداء ملابس خفيفة وتفادي التعرض طويلا للشمس.

بالغرب الأمريكي سجل ارتفاع درجات الحرارة معدلات قياسية لليوم الثالث حيث بلغت درجة حرارة في ولاية كاليفورنيا 54 درجة مئوية لتصبح أحد أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض.

وتسببت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء وتأجيج حرائق الغابات الرئيسية بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكل تهديدا للمنازل وأدى إلى قطع الكهرباء.

وبعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة ومميتة في غرب كندا، اتخذت السلطات إجراءات وقائية ضد حرائق الغابات في الظروف الجوية القاسية.

وقالت السلطات إن الأحوال الجوية غير المسبوقة في بريتيش كولومبيا ما زالت تشكل تهديدا خطرا على السلامة العامة ونشاط السكك الحديد.

وكانت قرية ليتون قد حطمت الرقم القياسي التاريخي للحرارة في كندا إذ بلغت نحو 50 درجة مئوية، وأعقب ذلك حريق دمر تسعين بالمئة من القرية.

في اليونان أعلنت السلطات أن فرق الإطفاء سيطرت على عشرات الحرائق المندلعة في البلاد على الرغم من الرياح القوية، وذلك بعدما تم إجلاء سكان قرية ساحلية احترازيا.

وتواجه اليونان حرائق غابات كل صيف يؤججها الطقس الجاف والرياح القوية ودرجات الحرارة.