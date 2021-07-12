أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 12 يوليو 2021

اطلاعات ..

تنظيم القاعدة الارهابي يعترف بمشاركته الى جانب التحالف السعودي بالحرب في اليمن

آرمان ملي ...

حركة طالبان توسع هجماتها بشمال افغانستان, وبدء موجات نزوح واسعة للسكان

مردم سالاري ..

سيرغي لافروف يعبر عن قلق روسيا من احتمال انضواء داعش تحت لواء طالبان بافغانستان

جمهوري اسلامي ...

ايران تنتقد بشدة مشاركة بعض المسؤولين الغربيين في المؤتمر السنوي لمنظمة خلق الارهابية بباريس

حمايت ...

الاسبوع المقبل قد يكون الفرصة الاخيرة لسعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة بلبنان

سياست روز ...

كتلة الوفاء بالبرلمان اللبناني .. هناك ضغوط اجنبية لدفع البلاد بمسار التطبيع مع "اسرائيل"

عصر ايرانيان ...

الصين تحذر امريكا بالرد بشكل حازم على العقوبات التي تفرضها على شركات صينية

ابرار ...

بايدن يتحرك لتحقيق نفس اهداف ترامب فيما يخص ايران والاتفاق النووي

ايران ..

حكومة نفتالي بينيت توسع دائرة العنف والقمع الوحشي ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

خراسان ..

ايران تستعد لايجاد مخيمات قرب حدودها مع افغانستان تحسبا لموجات جديدة من المهاجرين

قدس ...

القاعدة تؤكد وقوفها في خندق واحد مع التحالف السعودي في معارك مأرب والبيضاء باليمن

كيهان ..

هجومان متزامنان بثلاثة عشر صاروخا على قاعدتين عسكريتين امريكيتين في شرق سوريا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة

جوان ...

صحيفة جوان كتبت في مقالها، احياء الاتفاق النووي.. اقل من لاشيئ تقريبا.. هناك انباء جديدة بشأن مباحثات فيينا تتحدث عن اعداد مسودة وثيقة تفاهم تتضمن العديد من الملاحق والضمائم بشأن اجراءات حظر ستلغى واخرى ستجمد وغير ذلك ..

المشكلة هنا هي ان هذه المسودة لاتتضمن الغاء الحظر بالكامل وتبقي على اجراءات حظر رئيسية بذريعة ارتباطها بقضايا اخرى وترهن امريكا الغاء مثل هذه الاجراءات ببدء مباحثات حول قدرات ايران الدفاعية وسياساتها الاقليمية والى اخر القائمة.

ان هذا الامر يطرح تساؤلات جدية عن جدوى احياء الاتفاق النووي لبلادنا مع استمرار الحظر بذرائع مختلفة, كما ان هذه المسودة لا تتضمن اية ضمانات امريكية بعدم تكرار سيناريو الانسحاب منه, ما يعني ان مستقبل الاتفاق النووي سيبقى على كف عفريت التنصل الامريكي.

ابرار ...

صحيفة ابرار كتبت بدورها عن موضوع احياء الاتفاق النووي وموقف ادارة بايدن في تعليقها، بايدن يريد تحقيق نفس اهداف ترامب..

يبدو واضحا للعيان ان هناك بون شاسع بين ما تريده ايران من وراء احياء الاتفاق النووي وما تريده امريكا..

ايران تريد الغاء الحظر بالكامل والتزام الجميع باتفاق عام 2015 النووي , وامريكا تريد استخدام الاتفاق كحصان طروادة فحسب.

امريكا تريد العودة للاتفاق النووي بعد تقطير الغاء اجراءات حظر بالقطارة مبقية لاجراءات حظر رئيسية اخرى كأداة ضغط مستقبلية على بلادنا , وامريكا تريد العودة للاتفاق النووي لاستغلال عضويتها فيه لتصعيد الضغوط بالمحافل الدولية ضد ايران , وبعبارة اخرى يريد السيد بايدن تحقيق نفس الشروط الترامبية بشأن قدرات ايران الدفاعية وسياساتها الخارجية عبر انتهاج دبلوماسية ملتوية سلاحها الحظر وايجاد ضغوط دولية.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان، الاردن والتخبط بشأن "اسرائيل"، كتبت صحيفة خراسان ...تحدثت محافل بفلسطين المحتلة عن زيارة سرية لرئيس وزراء الكيان نفتالي بينيت للاردن ولقائه بالملك عبد الله , في تطور جديد على صعيد العلاقات الثنائية التي تشهد فتورا منذ سنوات ..

ان الاردن الذي اعترف بالكيان الصهيوني باتفاقية وادي عربة عام 1994 ينتهج سياسة غير واضحة المعالم ازاء هذاالكيان فرغم علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان عارض الاردن ما يسمى بصفقة القرن, لا دفاعاعن القضية الفلسطينية بل تحسبا لفقدانه المحتمل لاراض بغور الاردن, وللمكانة التي اوجدها لنفسه بالاشراف على الاماكن المقدسة بالقدس طبقا لاتفاق عربة, وخوفا من بقاء اللاجئين الفلسطينيين بالاردن.

وبصورة عامة هناك تخبط بسياسات الاردن ازاء القضية الفلسطينية ووجود الكيان الصهيوني .

سياست روز ...

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة السلطان ميثم بن طارق سلطان عمان للسعودية في مقالها، جدول اعمال زيارة للرياض،.. ان زيارة سلطان عمان للسعودية ترتبط بالتأكيد بقضايا العلاقات المشتركة, ولكن نظرا لتوقيت هذه الزيارة ولدور سلطنة عمان المعروف بالتوسط بالقضايا الاقليمية الساخنة ليس من المستبعد ان.. يتضمن جدول اعمال زيارة سلطان عمان للسعودية ملف حرب اليمن في ظل رغبة الرياض بتفادي هزيمة بجلاجل.

وقد ترتبط الزيارة ايضا بوساطة عمانية لتهدئة الاجواء بين طهران والرياض ايضا وربما لدعم نوع من المباحثات بين الجانبين بدأت منذ مدة ببغداد .

والملاحظ بشأن هذه الزيارة هو ان سلطنة عمان اعلنت بانها لاتفكر بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وقطعت الطريق بذلك امام اية مناورات سعودية لحث السلطان على خوض مسار التطبيع.

كيهان ...

صحيفة كيهان كتبت في تقرير تحليلي خاص يحمل عنوان، ناشطون سعوديون يدعون لمظاهرات بيوم عرفة..هناك استعدادات وتحضيرات لتنظيم مظاهرات مناهضة للنظام السعودي في السعودية نفسها وفي يوم عرفة بالذات.

ان هذه هي المرة الاولى التي تدعو فيها المعارضة السعودية لمظاهرات علنية بشكل مسبق في تحد كبير لقمع وحشية النظام.

وحسب موقع سعودي ليكس, هناك اعمال تنسيق بين اوساط الناشطين السياسيين المناهضين لنظام ال سعود في داخل السعودية وخارجها.

وتقول محافل المعارضة السعودية ان الدعوات للتظاهر اثارت رعب البلاط السعودي بالفعل حيث تشدد قوى الامن من اجراءاتها الاحترازية وكثفت من دورياتها ومن حواجز التفتيش في الطرق.

ايران ..

صحيفة ايران سلطت الضوء في مقالها، الوحشية والقمع ديدن من خلف نتنياهو ايضا، ...حكومة نفتالي بينيت لم تتردد وبمجرد استلامها السلطة بتل ابيب بشن غارات وحشية على قطاع غزة مهددة باستئناف الحرب , كما صعدت اجراءاتها الوحشية بالضفة الغربية ..

ان حكومة بينيت تواجه المتظاهرين الفلسطينيين ضد الاستيطان بالضفة الغربية بالحديد والنار بكل معنى الكلمة عشرات الفلسطينيين سقطوا جرحى باصابات مختلفة بالرصاص الحي والرصاص المطاطي والغازات السامة لدى تصديهم لمحاولات الجنود الصهاينة تسهيل مهمة قطعان المستوطنين باغتصاب اراض زراعية فلسطينية لاقامة المزيد من المستوطنات.

ان بينيت يسير على خطى معلمه نتنياهو في مساري التعامل مع غزة والضفة الغربية المحتلة , لقد ذهب جزار وجاء اخر تلمذ على يديه.