بيشمركة العراق تعلن خطة إنشاء قوات مشتركة في المناطق الفاصلة

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وقال مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية التنسيق مستمرة بين البيشمركة والجيش العراقي"، لافتاً الى أن "المراكز المشتركة بدأت أعمالها ويتم تبادل المعلومات المهمة بين الطرفين بشكل يومي".

وأضاف، أن "التنسيق يتضمن تبادل المعلومات بين الطرفين"، مبيناً أن "المراكز تم تشكيلها في مناطق ديالى وكركوك ومخمور والموصل لتبادل المعلومات ومن ثم ارسالها الى مراكز التنسيق العليا في اربيل وبغداد وكذلك تزويد وزارتي البيشمركة والدفاع بالمعلومات المهمة".

وأشار إلى أن "هناك خطة لانشاء قوات مشتركة في المناطق الفاصلة للقيام بعمليات عسكرية مشتركة في الخطوط التي تحتاج لعملية أمنية مشتركة".