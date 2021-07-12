رئيس الوزراء السوري يدشن منشأة المناورة للمياه

العالم - سوريا

وأشار المهندس حسن حميدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص في تصريح لسانا إلى أن مشروع المناورة بين قناة الجر القديمة والجديدة في موقع رمزون لجر المياه من منطقة الضبعة في ريف القصير باتجاه مدينة حمص هو جزء من مشروع أعالي العاصي لتخديم مدينة حمص مبيناً أن غزارة القناة نحو اثنين متر مكعب بالثانية.

وأضاف إن القناة هي بديل عن القناة القديمة التي يتجاوز عمرها الخمسين عاماً ويأتي وضعها بالخدمة لتخفيف نسب الهدر الحاصل من القناة القديمة ما سينعكس إيجاباً على تغذية عدد من المناطق مشيراً إلى أن طول القناة الجديدة يبلغ 24 كلم ومصنعة من البيتون المسلح.

يشارك في الجولة وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والموارد المائية الدكتور تمام رعد.