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مصادر عراقية: اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الصحة

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2021