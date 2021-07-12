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حركة 'طالبان' طلبت من روسيا رفع العقوبات عنها

حركة 'طالبان' طلبت من روسيا رفع العقوبات عنها
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، سهيل شاهين، إن "طالبان" تناقش مع الجانب الروسي قضية رفع العقوبات عن الحركة.

العالم-افغانستان

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة، اليوم الاثنين: "طلبنا منهم (السلطات الروسية) رفع الحركة من قائمة عقوبات (مجلس الأمن)".

وزار وفد يمثل الحركة روسيا الاتحادية يومي 8 و 9 يوليو الجاري، وعقد اجتماعا مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لأفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف.

وفي وقت سابق ، قالت الحركة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020 بين "طالبان" والولايات المتحدة تتضمن رفع الحركة من جميع "القوائم السوداء".

وفي تصريح سابق للممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قال إنه لم تتحقق بعد شروط رفع "طالبان" من قوائم العقوبات.

ووفقا له، لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه.

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