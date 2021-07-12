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مصادر عراقية: وزارة الصحة تعلن سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق مبنى الوزارة في بغداد وعدم تسجيل إصابات

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق مبنى وزارة الصحة