بري: 12تموز 2006 كان امتحانا للبنانيين في صدق انتمائهم الوطني وتماسك وحدتهم

العالم_لبنان

وأوضح لمناسبة الذكرى السنوية لعدوان تموز عام 2006 اليوم الاثنين ، وتعليقاً على التصريحات الإسرائيلية حول الوضع في لبنان ، نجح اللبنانيون في ذلك الإمتحان وفي ذلك الإختبار وتمكنوا من إحباط مفاعيل آلة الحرب الاسرائيلية وعدوانيتها ودمارها ومنعوا سقوط لبنان.

وأشار بري إلى أن الوطن الذي إستعصى على السقوط ولم يرفع الراية البيضاء في كافة الإجتياحات الإسرائيلية، قاوم وأُستشهد الالاف من خيرة ابنائه وأنتصر، هو اليوم بكل أبنائه ومكوناته الروحية ونخبه المهنية والمدنية وقواه السياسية والحزبية، أمام نفس الامتحان والإختبار، في الإنتماء، وفي الوحدة والصمود و​المقاومة​، فهل ننجح؟ بل يجب أن ننجح ولا خيار إلا النجاح، وإلّا من حيث يدري البعض أو لا يدري يكون كمن يقدم سقوط لبنان نصراً مجانياً للعدو الاسرائيلي، الذي يتحين الفرص بالسر وفي العلن، تصريحاً وتلميحاً للإنقضاض على لبنان وعلى ثرواته ودوره وهذه المرة من بوابه الخلاف والإختلاف على جنس الملائكة لوزير من هنا ووزير من هنالك.

واعتبر أن في مثل هذه الايام من عام 2006 كان اللبنانيون يصنعون معمودية القيامة والنصر بالدم والشهادة، واليوم ونحن على مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ، ومن موقعنا في ​حركة أمل​، حركة الشهداء ومقاومة الشهداء، ومن موقعنا السياسي والبرلماني نؤكد لذوي الشهداء وللجرحى والمتضررين بأن جريمة إنفجار ​مرفأ بيروت​ هي جريمة وطنيه أصابت كل اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف أقل من معرفه الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبب بها في أي موقع كان، وأن أقصر الطرق الى الحقيقة هي بتطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أية اعتبارات سياسية او إنتخابية أو شعبوية.

وقال أن إسقاط ​لبنان​ بضربات التعطيل والإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية، فعل يرقى إلى مستوى الخيانة بحق للبنان، ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وأن ​المجلس النيابي​ سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، والحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الانسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب.

ولفت إلى أنه "في ذكرى عدوان تموز هذا العام فلتكن مناسبة لإستحضار كل العناوين التي حصن فيها اللبنانيون وطنهم ومنعوا سقوطه مناسبة نحصن فيها لبنان بالكلمة الطيبة والارادات الصادقة لحفظ لبنان وطنا لجميع ابنائه، والتحية ابدا ودائما لكل اللبنانيين للمقاومين كل المقاومين وللشهداء والجرحى، هم القدوة وهم العنوان بهم نستظل ولن نضل الطريق لانقاذ لبنان.

اليوم 12 تموز ذكرى 16 لهجوم الصهيوني على لبنان بهدف اسقاط المقاومة و تضعيف حزب الله لكن المقاومة سجل انتصارا على العدو.