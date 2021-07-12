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مراسل العالم: استشهاد مدنيين اثنين بنيران قوات العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة اليمنية

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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