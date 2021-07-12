الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران...الدراسة حضوريا في المدارس ستستأنف مع التزام البروتوكولات الصحية

ايران...الدراسة حضوريا في المدارس ستستأنف مع التزام البروتوكولات الصحية
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية علي رضا رئيسي بان الدراسة حضوريا في المدارس للعام الدراسي الجديد ستستأنف مع التزام البروتوكولات الصحية.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين قال رئيسي: ان المعلمين وسائقي سيارات المدارس سيجري تطعيمهم خلال الشهر القادم وسيتم استئناف الدراسة حضوريا في المدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022 مع التزام البروتوكولات الصحية.

واكد المسؤول الصحي بان اي نوع من التعليم لا يمكنه ان يكون بديلا عن المعلم واضاف: ان التربية والتعليم لا يعني التعليم فقط بل ان التربية يجب ان تكون حضورية ومن اللازم ان نتوجه نحو استئناف الدراسة في المدارس.

واشار رئيسي الى ان اقل من 5 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) هم من الفئة العمرية تحت 18 عاما وقال: لو اصيب الافراد تحت 18 عاما بفيروس كورونا فان حالتهم الصحية تتحسن سريعا ووفقا للدراسات المنجزة فان احتمال انتقال الفيروس من تلميذ الى تلميذ ضئيل جدا.

وتابع قائلا: ان مليونا و 300 الف طالب شاركوا العام الماضي والعام الجاري في الامتحانات العامة للدخول الى الجامعات في البلاد ولم تحدث مشكلة ما من حيث الاصابة بكورونا.

ونوه الى توقعات منظمة اليونسكو بانه مع تفشي كورونا واغلاق المدارس سيزداد عدد المتخلفين عن الدراسة وزيادة عدد اطفال العمل كما ان اغلاق المدارس يلحق اضرارا نفسية بالتلامذة وقال: هنالك مجموعة من الاجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف الدراسة حضوريا في المدارس ولكن نظرا لعدم وجود لقاح كورونا خاص للافراد تحت 18 عاما فانه سيتم تطعيم المعلمين وسائقي سيارات المدارس خلال الشهر القادم.

روابط ذات صلة

منذ شباط .. توريد نحو 10 ملايين جرعة لقاح كورونا الى ايران

وزير الصحة: ​​إنتاج لقاح كورونا سيرتفع ابتداء من سبتمبر المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامن العراقي يلقي القبض على أربعة متسللين من سوريا

الخارجية  الايرانية: نجاح مفاوضات فيينا يتيح فرص الاستفادة المثلى من مصالح الاتفاق النووي

بالفيديو.. شاهد..نهب وقتل في جنوب أفريقيا تزامنا مع محاكمة زوما

تطورات افغانستان محور اللقاء بين وزير قطري و زلماي خليل زاده

ايران...الدراسة حضوريا في المدارس ستستأنف مع التزام البروتوكولات الصحية

احذر هذه العادات الخاطئة لتجنب تسوس أسنانك