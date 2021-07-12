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المصرف المركزي اللبناني: سنحافظ على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك

المصرف المركزي اللبناني: سنحافظ على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلن المصرف المركزي اللبناني،ان ذهب لبنان بألف خير ولم ولن يُمس وسنحافظ على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.

العالم _ لبنان

ولفت "مصرف ​لبنان​"، إلى أنّ "النائب ​جميل السيد​ دأب منذ فترة على إطلاق الشائعات والأكاذيب في حقّ "​مصرف لبنان​" وحاكمه وفي حقّ ​القطاع المصرفي​ في لبنان، وآخرها الادعاء بأنّ حاكم المصرف ​رياض سلامة​ تصرّف بجزء ممّا يملكه ​المصرف المركزي​ من ​الذهب​ أو كلّه".

وشدّد في بيان، على أنّ "كلّ ما يبثّه السيّد هو أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحّة"، مطمئنًا السيّد وسواه من "الغيارى" أنّ "ذهب لبنان بألف خير ولم يُمسّ ولن يُمسّ وغير خاضع لأي رهن أو تعهّد، كما يحلم البعض بهدف الاستمرار في إغراق لبنان وتسخير ما لا يزال يملكه لأهداف تضر بالبلد ولا تخدم مصالحه على الإطلاق".

وأكّد مصرف لبنان "أنّه سيحافظ أيضًا على الاحتياط الإلزامي، وأنّ الحلّ لإعادة إنهاض ​الاقتصاد اللبناني​ هو في أن يتحمّل المسؤولون السياسيّون مسؤوليّاتهم بتشكيل حكومة جديدة، تباشر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتستعيد الثقة داخليًّا وخارجيًّا".

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المصرف المركزي اللبناني: سنحافظ على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك

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