محادثات ايرانية سويدية لحل الازمة اليمنية

العالم - ايران

اللقاء بين خاجي والمبعوث السويدي الذي حضره سفير هذا البلد في طهران ايضا، تناول التطورات الراهنة على الساحة اليمنية بما في ذلك سبل دعم الجهود الهادفة الى انهاء الازمة الانسانية ورفع الحصار عن الشعب اليمني، و وقف اطلاق النار والدفع بعملية السلام في اليمن، وازالة الخطر الناجم عن تسرب النفط من سفينة صافر.

وسبق لكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، ان عقد اجتماعين مع المبعوث السويدي الخاص بالشان اليمني (في فبراير ومايو 2021)؛ باحثا معه اخر المستجدات المتعلقة بازمة اليمن وعملية السلام في هذا البلد.