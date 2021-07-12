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محادثات ايرانية سويدية لحل الازمة اليمنية

محادثات ايرانية سويدية لحل الازمة اليمنية
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

 التقى مبعوث السويد الخاص بالشأن اليمني "بيتر سمني بي"، اليوم الاثنين، كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"؛ وبحث الجانبان في اخر مستجدات التعاون لحل الازمة في اليمن. 

العالم - ايران

اللقاء بين خاجي والمبعوث السويدي الذي حضره سفير هذا البلد في طهران ايضا، تناول التطورات الراهنة على الساحة اليمنية بما في ذلك سبل دعم الجهود الهادفة الى انهاء الازمة الانسانية ورفع الحصار عن الشعب اليمني، و وقف اطلاق النار والدفع بعملية السلام في اليمن، وازالة الخطر الناجم عن تسرب النفط من سفينة صافر.

وسبق لكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، ان عقد اجتماعين مع المبعوث السويدي الخاص بالشان اليمني (في فبراير ومايو 2021)؛ باحثا معه اخر المستجدات المتعلقة بازمة اليمن وعملية السلام في هذا البلد.

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