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الخارجية الأفغانية: قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر الاثنين

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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