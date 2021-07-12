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الخارجية الأفغانية: قوات الأمن نصبت كمينا لرئيس مخابرات طالبان واثنين من رفاقه في قرية بإقليم لوجار، ليقتل إثر ذلك ويعتقل اثنان من أتباعه

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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