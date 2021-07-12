مسؤول صحي: الاصابات بفيروس كورونا في محافظة طهران آخذة بالتصاعد

العالم - ايران

وقال علي رضا زالي للصحفيين في ختام اجتماع لجنة مكافحة كورونا في طهران مساء اليوم الاثنين انه حتى الساعة 15:30 اليوم ، ارتفع عدد الراقدين في المستشفيات جراء كورونا بمحافظة طهران وبلغ إجمالي الراقدين 6800 حالة بينهم 1754 حالة في وحدة العناية المركزة.

وأضاف: "بلغ عدد مرضى العيادات الخارجية 16 ألفاً ، من بينهم الف و 140 مريضاً نقلوا إلى المستشفى ونحو ألف غادروا المستشفى و تظهر هذه الإحصائيات أنه يجب القيام بمزيد من الإدارة لهذا المرض.

وذكر زالي أيضًا: في طهران ، تواجه السيولة النقدية في الجامعات الطبية مشاكل ، لذا يجب القيام بذلك لتلبية الاحتياجات الائتمانية واللوجستية ، بما في ذلك توفير اختبارات PCR من قبل الحكومة ، وإلا فإن قدرة هذه الجامعات على التعامل مع المرحلة الخامسة تذهب سدى.

وشدد على أن جامعة طهران للعلوم الطبية بحاجة إلى تمويل ومساعدة من الحكومة للتعامل مع المرحلة الخامسة لجائحة كورونا.