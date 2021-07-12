الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول صحي: الاصابات بفيروس كورونا في محافظة طهران آخذة بالتصاعد

مسؤول صحي: الاصابات بفيروس كورونا في محافظة طهران آخذة بالتصاعد
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

اشار قائد عمليات لجنة مكافحة كورونا بمحافظة طهران علي رضا زالي إلى تفشي المرحلة الرابعة لفيروس كورونا وقال ان عدد الاصابات بكورونا والراقدين بالمستشفيات جراء ذلك في تصاعد بطهران .

العالم - ايران

وقال علي رضا زالي للصحفيين في ختام اجتماع لجنة مكافحة كورونا في طهران مساء اليوم الاثنين انه حتى الساعة 15:30 اليوم ، ارتفع عدد الراقدين في المستشفيات جراء كورونا بمحافظة طهران وبلغ إجمالي الراقدين 6800 حالة بينهم 1754 حالة في وحدة العناية المركزة.

وأضاف: "بلغ عدد مرضى العيادات الخارجية 16 ألفاً ، من بينهم الف و 140 مريضاً نقلوا إلى المستشفى ونحو ألف غادروا المستشفى و تظهر هذه الإحصائيات أنه يجب القيام بمزيد من الإدارة لهذا المرض.

وذكر زالي أيضًا: في طهران ، تواجه السيولة النقدية في الجامعات الطبية مشاكل ، لذا يجب القيام بذلك لتلبية الاحتياجات الائتمانية واللوجستية ، بما في ذلك توفير اختبارات PCR من قبل الحكومة ، وإلا فإن قدرة هذه الجامعات على التعامل مع المرحلة الخامسة تذهب سدى.

وشدد على أن جامعة طهران للعلوم الطبية بحاجة إلى تمويل ومساعدة من الحكومة للتعامل مع المرحلة الخامسة لجائحة كورونا.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: اكثر من 20 الف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أسباب القلق الصهيوني من الأزمة في لبنان

قتلى وجرحى من الجيش المصري باشتباكات مع "داعش" في سيناء

بالفيديو.. شاهد..كوبا من جديد في قلب عاصفة التدخلات الاميركية

نصائح مهمة لمرضى السكري في زمن كورونا

بليحق: مجلس النواب الليبي استمع للتقرير النهائي حول الميزانية

بالفيديو..قوات أمريكية تسير دوريات شرقي الحسكة للمرة الاولى من شهور