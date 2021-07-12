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شاهد .. لماذا يخاف الكيان الصهيوني من الحضور الرسمي الإيراني في لبنان؟

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي نزيه منصور أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي تساعد لبنان منذ سنوات طويلة سواء من خلال دعمها للمقاومة او البنى التحتية والعروض التي قدمتها لإنتاج الكهرباء في لبنان وهذا الأمير يثير قلق الصهاينة.

العالم - خاص العالم

وأضاف منصور خلال مشاركته في برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الكيان الصهيوني يعتبر الحضور الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو سيحد من الفريق الذي تعتمده في لبنان من حركته حيث سيذهب لبنان الى محور المقاومة.

وتابع منصور بأن كلام قادة الصهاينة عن تقديم مساعدات الى لبنان رغم العداوة بين الجانبين يأتي من خلفية دعم هذا الكيان من بعض عملائه خلال الحرب الأهلية حيث قدم لهم مساعدات من مواد غذائية والنفط والغاز كما يريد الكيان الصهيوني ان يستغل الشرخة في الساحة اللبنانية لإيصال رسائل ناهيك عن وجود قلق دائم لدى قادة هذا الكيان من الحضور الإيراني بشكل رسمي في لبنان.

واعتبر منصور بأن رهان الصهاينة على بعض الفئات اللبنانية وبعض الجهات لعبت دوراً في السابق امر طبيعي حيث تقوم هذه الجهات بتوجيه اتهامات الى المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف وراء الأزمات التي يعيشها لبنان.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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