شاهد .. لماذا يخاف الكيان الصهيوني من الحضور الرسمي الإيراني في لبنان؟

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وأضاف منصور خلال مشاركته في برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الكيان الصهيوني يعتبر الحضور الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو سيحد من الفريق الذي تعتمده في لبنان من حركته حيث سيذهب لبنان الى محور المقاومة.

وتابع منصور بأن كلام قادة الصهاينة عن تقديم مساعدات الى لبنان رغم العداوة بين الجانبين يأتي من خلفية دعم هذا الكيان من بعض عملائه خلال الحرب الأهلية حيث قدم لهم مساعدات من مواد غذائية والنفط والغاز كما يريد الكيان الصهيوني ان يستغل الشرخة في الساحة اللبنانية لإيصال رسائل ناهيك عن وجود قلق دائم لدى قادة هذا الكيان من الحضور الإيراني بشكل رسمي في لبنان.

واعتبر منصور بأن رهان الصهاينة على بعض الفئات اللبنانية وبعض الجهات لعبت دوراً في السابق امر طبيعي حيث تقوم هذه الجهات بتوجيه اتهامات الى المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف وراء الأزمات التي يعيشها لبنان.

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