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قدرات المقاومة الفلسطينية، كابوس الكيان الصهيوني

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية آخر مواضيع التي تداولها الإعلام الصهيوني داخلياً وخارجياً من بينها قلق قادة الكيان الصهيوني من التواجد الإيراني في لبنان وتنامي قدرات المقاومة الفلسطينية.

العالم - العين الإسرائيلية

ضيوف الحلقة:

نزيه منصور - باحث سياسي

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