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من طهران.. هاشمي نجاد: زمرة خلق الارهابية تورطت في اغتيال 17 الف ايراني

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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