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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير خارجية فرنسا: هناك توافق أوروبي على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط من اجل تشكيل حكومة مستقرة وبدء إصلاحات
هاشمي نجاد: منظمة خلق الارهابية مستقبلها متعلق بمستقبل الاعداء
هاشمي نجاد: الامكانات التي وفرها الاعداء لمنظمة خلق الارهابية عديدة جدا
هاشمي نجاد: نظام صدام البائد وبعد فشله في ميدان الحرب وظف المنافقين لايذاء الشعب الايراني من خلال اعطائهم امكانات كثيرة
هاشمي نجاد: منظمة خلق هي التقاطية وملفقة من المعتقدات الماركسية لخداع الشعب الايراني وتتبع اساليب متعددة لاستقطاب العناصر
هاشمي نجاد: زمرة خلق ارتكبت جرائم عديدة نجاه الشعب الايراني وكان لها تعاون وثيق مع نظام صدام البائد
هاشمي نجاد: زمرة خلق ارتكبت جرائم عديدة نجاه الشعب الايراني وكان لها تعاون وثيق مع نظام صدام
هاشمي نجاد: الحكومات تتعامل مع الارهاب حسب ظروفها وموقعها وسياستها وفي ايران نتابع ملف الارهاب بجد وحزم
هاشمي نجاد: هناك العديد من الوثائق تؤكد تقديم زمرة خلق الارهابية الخدمات لنظام صدام حسين وايضا للاميركيين والكيان الصهيوني
هاشمي نجاد: زمرة خلق الارهابية استخدمت مختلف الآليات لارتكاب جرائمها ضد الايرانيين طيلة 40 عاما الماضية
هاشمي نجاد: زمرة خلق ارتكبت جرائم عديدة نجاه الشعب الايراني وكان لها تعاون وثيق مع نظام صدام البائد
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.