الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشمي نجاد: منظمة خلق الارهابية مستقبلها متعلق بمستقبل الاعداء

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاربعاء..افتتاح سفارة الإمارات في الاراضي المحتلة!

من هو "أسد الأمنية" الذي القت الشرطة العراقية القبض عليه؟

في أطول سلسلة خسائر لها منذ أكثر من عام.. تراجع الأسهم السعودية لليوم الخامس على التوالي 

القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير الايطالي في ابوظبي

عبر تويتر.. البحرينيون يطالبون بحقوقهم السياسية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2021