تراجع الأسهم السعودية لليوم الخامس على التوالي 

العالم-السعودية

وقال التقرير الذي ترجمه الواقع السعودي أن مؤشر "تداول" العام القياسي انخفض بما يصل إلى 1.5٪ يوم الأحد، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر، متقدماً الخسائر في الشرق الأوسط. كما انخفضت الأسهم في دبي.

وقالت "ديفي أرورا" مديرة محفظة لدى ضمان للاستثمار في دبي أن "التراجع مرتبط بفك جزئي في تجارة الانكماش العالمية." "ومع ذلك، في ظل الخلفية الحالية لأسعار النفط القوية والزيادة المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي العام والخاص، ما زلنا نرى موضوعات جذابة للعب في دول مجلس التعاون الخليجي."

وانخفض مؤشر تداول لليوم الخامس في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ يناير 2020، متأثراً في الغالب بالبنوك والأسهم المرتبطة بالغذاء.

وكان المؤشر يقوى لأسابيع قبل التراجع، ووصل إلى مستوى رئيسي لم يكن قادراً على تجاوزه لمدة عقدين تقريباً.

وقال جنيد الأنصاري، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة كامكو للاستثمار، إنه بخلاف جني الأرباح، فإن الانخفاض في الأسهم السعودية "يرجع أساساً إلى القضايا الجيوسياسية" المرتبطة بأزمة أوبك +. وتوقع حدوث تصحيح في السوق لأن هذه العوامل مؤقتة وما لم تكن هناك نتيجة عكسية داخل أوبك +.

وكتب المحلل في الأهلي كابيتال نعمان خان "تراجعت أسهم المراعي السعودية بأكبر قدر منذ أكتوبر / تشرين الأول بعد الإعلان عن أرباح يوم الأحد "في حين أن توقعات النمو مدفوعة بشكل أساسي بالتوسع في قطاع الدواجن وعمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، نعتقد أن جميع الإيجابيات قد تم تسعيرها بالفعل" .

حققت السعودية للأبحاث والإعلام أكبر مكاسب على المؤشر القياسي بالنقاط بعد الإعلان عن خطط لتوسيع المحفظة، والعروض الرقمية، وهبطت أسهم دبي لليوم السادس في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ يوليو 2020، وبنك الإمارات دبي الوطني -2.2٪ ؛ إعمار العقارية -0.7٪ .

وقال أنصاري من كامكو إن أرباح أرامكس بنسبة 1.3٪ في الربع الثاني "من شأنها أن توفر بعض الراحة للسوق ككل حيث من المتوقع أن تكون أفضل من الربع الثاني من 2020".

ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي، منخفضاً للأسبوع الثاني للمرة الأولى منذ مارس.

لقطة للأسواق اعتبارًا من 4:40 مساءً. في دبي:

مؤشر تداول العام -1.3٪ عند الإغلاق... المؤشر العام لسوق دبي المالي -0.7٪ عند الإغلاق... مؤشر ADX العام + 0.4٪ عند الإغلاق... سوق الكويت الممتاز + 0.1٪ عند الإغلاق... مؤشر QE -0.5٪ عند الإغلاق... مؤشر MSM 30 + 0.3٪ عند الإغلاق... مؤشر EGX 30 -0.3٪ عند الإغلاق... مؤشر TA-35 + 1.4٪.