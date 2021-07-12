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وزير دفاع اليمن:لامكان للتواجد الأجنبي على تراب الوطن ومياهه الإقليمية وإرادة الشعب قوية لاتنكسر وجزء لايتجزأ من إرادة الأمة لاسيما محور المقاومة

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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