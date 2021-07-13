بالخطوات.. طريقة وقف خدمة الرد الذكي في بريد جيميل

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وتوفر هذه الخدمة لمستخمي بريد غوغل القدرة على تخصيص عبارات محددة للرد على الرسائل الواردة عندما تكون خارج العمل أو في إجازة، وأيا كانت الظروف التي تمر بها يمكن تحديد رسالة مناسبة لاستخدامها في الرد الذكي.

وتشير إحصائيات "غوغل" عام 2017 إلى أن نحو 12 في المئة من الردود كانت عن طريق خدمة الرد الذكي في بريد "جيميل".

ورغم أن البعض يجدها خدمة مميزة من "غوغل" إلا أن آخرون ينتابهم القلق بسبب اعتمادها على خوارزميات ذكاء اصطناعي تقوم بفحص بريدك الإلكتروني.

لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لإيقاف تلك الخدمة إذا كنت ممن يخشون من تتبع "غوغل" لهم:

قم بتسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني "جيميل".

اضغط على أيقونة الضبط أعلى يمين الشاشة.

اضغط على الاختيار الأول لرؤية جميع الإعدادات.

في نهاية الصفحة يوجد خيار لإيقاف أو تشغيل الرد الذكي.

قم باختيار إيقاف الرد الذكي.

في هذه الحالة لن تتمكن من الكتابة داخل مربع رسائل الرد الذكي، وتكون قد أوقفت الخدمة، وعندما تقرر استخدامها مرة أخرى ستقوم بنفس الخطوات السابقة لكن في الخطوة الأخيرة ستقوم بتفعيلها.