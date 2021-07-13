الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالخطوات.. طريقة وقف خدمة الرد الذكي في بريد جيميل

بالخطوات.. طريقة وقف خدمة الرد الذكي في بريد جيميل
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تعد خدمة الرد الذكي إحدى الخدمات المميزة، التي توفرها شركة "غوغل" لمستخدمي بريدها الإلكتروني "جيميل"، لكن هذه الخدمة لها محاذير أبرزها فحص بريدك الإلكتروني عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بالرد نيابة عنك.

العالم - علوم و تکنولوجيا

وتوفر هذه الخدمة لمستخمي بريد غوغل القدرة على تخصيص عبارات محددة للرد على الرسائل الواردة عندما تكون خارج العمل أو في إجازة، وأيا كانت الظروف التي تمر بها يمكن تحديد رسالة مناسبة لاستخدامها في الرد الذكي.

وتشير إحصائيات "غوغل" عام 2017 إلى أن نحو 12 في المئة من الردود كانت عن طريق خدمة الرد الذكي في بريد "جيميل".

ورغم أن البعض يجدها خدمة مميزة من "غوغل" إلا أن آخرون ينتابهم القلق بسبب اعتمادها على خوارزميات ذكاء اصطناعي تقوم بفحص بريدك الإلكتروني.

لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لإيقاف تلك الخدمة إذا كنت ممن يخشون من تتبع "غوغل" لهم:

قم بتسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني "جيميل".

اضغط على أيقونة الضبط أعلى يمين الشاشة.

اضغط على الاختيار الأول لرؤية جميع الإعدادات.

في نهاية الصفحة يوجد خيار لإيقاف أو تشغيل الرد الذكي.

قم باختيار إيقاف الرد الذكي.

في هذه الحالة لن تتمكن من الكتابة داخل مربع رسائل الرد الذكي، وتكون قد أوقفت الخدمة، وعندما تقرر استخدامها مرة أخرى ستقوم بنفس الخطوات السابقة لكن في الخطوة الأخيرة ستقوم بتفعيلها.

روابط ذات صلة

تنديد فلسطيني بشطب "غوغل" و"أبل" اسم فلسطين من تطبيقات الخرائط

غوغل تطلق تحذيرا إذا كانت نتائج البحث جديدة وغير موثوقة

تقرير يحث مالكي آيفون على حذف “خرائط غوغل” فورا

'غوغل' تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'حماس': البدء بتنفيذ إجراءات كسر الحصار دليل على فشل الاحتلال

بالخطوات.. طريقة وقف خدمة الرد الذكي في بريد جيميل

اليمن.. اللجنة الاقتصادية العليا تجدد دعوتها إلى تحييد الاقتصاد

المرتضى يؤكد استمرار السعودية في منع عمليات تبادل الأسرى المحلية

جنوب أفريقيا تنشر الجيش لحسم الفوضى في البلاد بعد سجن رئيسها السابق

موسكو: القرار 2585 فيه أحكام تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسوريا