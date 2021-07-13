نجمة تنس تونسية تعرض مضربها للبيع لهذا السبب..

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وقالت هاجر إدريس، المكلفة بجمع التبرعات، إن مضرب أنس جابر وضع للبيع منتصف نهار الإثنين في المزاد العلني انطلاقا بمبلغ ألفي دينار تونسي (حوالي 720 دولارا) ووصل سعره إلى 7270 دينارا (حوالي 2600 دولار) بعد ساعتين فقط.

وقالت جابر في مقطع فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "من أجل غرض نبيل… كأي تونسي وتونسية لا أستطيع أن أشاهد بلادي تمر بظروف صعبة".

وأضافت النجمة التونسية أن الثمن الذي ستجمعه سيخصص لاقتناء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، كما ستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به المضرب.

والمضرب المعروض للبيع هو الذي تغلبت به جابر على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، حاملة لقب "ويمبلدون" خمس مرات، والإسبانية غاربينيي موغوروسا.

ومن جهة أخرى قالت وزارة الصحة التونسية إن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.