قناة العالم
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السفير الايراني لدى صنعاء حسن ايرلو: الشعب اليمني البطل المظلوم سيواصل مقاومته حتى النصر النهائي
السفير الايراني لدى صنعاء حسن ايرلو: 2300 يوم مرت على العدوان السعودي بحق الاطفال والنساء والمواطنين اليمنيين ولا زال هذا العدوان مستمرا
الرئيس العراقي: فاجعة مستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة
وزير الدفاع اليمني اللواء العاطفي: لدينا استراتيجية عسكرية جديدة لمواكبة المستجدات الوطنية والقومية
وزير دفاع اليمن:لامكان للتواجد الأجنبي على تراب الوطن ومياهه الإقليمية وإرادة الشعب قوية لاتنكسر وجزء لايتجزأ من إرادة الأمة لاسيما محور المقاومة
وزير خارجية فرنسا: هناك توافق أوروبي على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط من اجل تشكيل حكومة مستقرة وبدء إصلاحات
هاشمي نجاد: منظمة خلق الارهابية مستقبلها متعلق بمستقبل الاعداء
هاشمي نجاد: الامكانات التي وفرها الاعداء لمنظمة خلق الارهابية عديدة جدا
هاشمي نجاد: نظام صدام البائد وبعد فشله في ميدان الحرب وظف المنافقين لايذاء الشعب الايراني من خلال اعطائهم امكانات كثيرة
هاشمي نجاد: منظمة خلق هي التقاطية وملفقة من المعتقدات الماركسية لخداع الشعب الايراني وتتبع اساليب متعددة لاستقطاب العناصر
الرئيس العراقي: فاجعة مستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
من طهران .. جرائم جماعة خلق الارهابية في ايران
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠
العين الإسرائیلیة
قدرات المقاومة الفلسطينية، كابوس الكيان الصهيوني
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٦
حديث البحرين
الرموز القادة والموت البطيء
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٤
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 12 يوليو 2021
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦
فيديو
انتصار تموز 2006- الجزء الثاني
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨
فيديو
انتصار تموز 2006- الجزء الاول
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
'حماس': البدء بتنفيذ إجراءات كسر الحصار دليل على فشل الاحتلال
بالخطوات.. طريقة وقف خدمة الرد الذكي في بريد جيميل
اليمن.. اللجنة الاقتصادية العليا تجدد دعوتها إلى تحييد الاقتصاد
المرتضى يؤكد استمرار السعودية في منع عمليات تبادل الأسرى المحلية
جنوب أفريقيا تنشر الجيش لحسم الفوضى في البلاد بعد سجن رئيسها السابق
موسكو: القرار 2585 فيه أحكام تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسوريا
مقالات و تحليلات
عملية 'الوعد الصادق': الفرح الذي لن تكسره ألف حرب
الخطأ الصهيوني القاتل في الرهان على انهيار لبنان
لماذا تخشى 'إسرائيل' حرباً جديدة مع لبنان؟
لبنان.. هل يقدم الحريري تشكيلة وزارية خلال هذا الأسبوع؟
عطوان: هل قرر السوريون وحلفاؤهم إخراج القوات الأمريكية من سوريا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.