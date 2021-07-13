المرتضى يؤكد استمرار السعودية في منع عمليات تبادل الأسرى المحلية

العالم - اليمن

وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر، إن "عيد الأضحى المبارك على الأبواب وكنا نأمل أن يكون هناك إنفراجة في ملف الأسرى مع هذه المناسبة المقدسة لكن للاسف لا زال المنع السعودي لتنفيذ عمليات التبادل المحلية يحول دون ذالك ولا زال المرتزقة ملتزمون بهذا المنع على حساب معاناة أسراهم وأهاليهم..".

يشار ان الوساطات المحلية كانت تنجح في الافراج عن عشرات الاسرى من الجيش واللجان في عمليات تبادل مع المرتزقة، سيما قبل حلول عيدي الفطر والاضحى، غير أن التوجيهات السعودية لقيادات المرتزقة حالت دون ذلك .