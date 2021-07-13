محافظ ذي قار يصدر جملة قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الحسين

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وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان له اليوم الثلاثاء، ان "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، أصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد واصابة عدد من ابناء المحافظة".

وأضاف ان "المحافظ قرر اعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ تموز ٢٠٢١، وكذلك تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي تتألف اللجنة من كالاتي :

- النائب الأول لمحافظ ذي قار رئيسا.

- معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة.

- عضو من دائرة صحة ذي قار.

- ممثل من قيادة عمليات سومر.

- ممثل عن قيادة شرطة ذي قار والمنشأت.

- ممثل عن مديرية امن ذي قار.

- ممثل عن مديرية الدفاع المدني".

واوضح، ان "اللجنة التحقيقية تُخضع كل من له صلة ادارية او فنية لاجراءاتها، وتستمع لكل من يدلي بمعلومات عن مسبباته، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال ٤٨ ساعة فقط من تشكيلها لأعلانها للرأي العام"، لافتا الى ان "وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار تتحمل مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

وتابع انه تقرر ايضا نقل جميع منتسبي مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورًا، وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فوراً، فضلا عن اغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

وشدد على جميع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية التوجه فورا الى مستشفى الامام الحسين التعليمي لاسناد الكادر الطبي العامل هناك.