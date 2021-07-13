الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظ ذي قار يصدر جملة قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الحسين

محافظ ذي قار يصدر جملة قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الحسين
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصدر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، سبعة قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الامام الحسين في مدينة الناصرية، جنوبي العراق.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان له اليوم الثلاثاء، ان "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، أصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد واصابة عدد من ابناء المحافظة".

وأضاف ان "المحافظ قرر اعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ تموز ٢٠٢١، وكذلك تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي تتألف اللجنة من كالاتي :

- النائب الأول لمحافظ ذي قار رئيسا.

- معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة.

- عضو من دائرة صحة ذي قار.

- ممثل من قيادة عمليات سومر.

- ممثل عن قيادة شرطة ذي قار والمنشأت.

- ممثل عن مديرية امن ذي قار.

- ممثل عن مديرية الدفاع المدني".

واوضح، ان "اللجنة التحقيقية تُخضع كل من له صلة ادارية او فنية لاجراءاتها، وتستمع لكل من يدلي بمعلومات عن مسبباته، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال ٤٨ ساعة فقط من تشكيلها لأعلانها للرأي العام"، لافتا الى ان "وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار تتحمل مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

وتابع انه تقرر ايضا نقل جميع منتسبي مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورًا، وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فوراً، فضلا عن اغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

وشدد على جميع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية التوجه فورا الى مستشفى الامام الحسين التعليمي لاسناد الكادر الطبي العامل هناك.

روابط ذات صلة

مشاهد جديدة لحريق مستشفى الحسين في الناصرية جنوبي العراق

بالفيديو.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق مستشفى بالعراق

احتجاز مسؤولين كبار على خلفية حريق مستشفى جنوبي العراق +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تسجل 106 وفيات و4310 إصابات جديدة بكورونا

رسائل يبعثها لك شمع الاذن فلا تهملها

مراسل قناة العالم.. ارتفاع حصيلة وفيات حادث المستشفی الی 48 شخصاً

نجمة تنس تونسية تعرض مضربها للبيع لهذا السبب..

إغلاق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال في الكويت

اغتيال سائق رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق في جنوب سوريا