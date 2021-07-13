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متحدث القوات المسلحة اليمنية سيتلو عند الساعة 3:00 عصرا بيانا هاما للإعلان عن عملية عسكرية واسعة

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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