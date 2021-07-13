ليبيا .. 'الرئاسي' يؤكد اصراره على تعيين وزير الدفاع ويطالب بسرعة التوصل إلى قاعدة دستورية

العالم - ليبيا

وقالت وهيبة في نص كلمتها أن المجلس يصر على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية ، على حد وصفها مشيرة إلى خطوات المجلس في هذا الصدد .

وأضافت وهيبة، ، أن المجلس الرئاسي أصدر قرارًا بإلغاء تعيينات في بعثات دبلوماسية بالخارج حفاظًا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى.

وفي إطار حديتها عم القاعدة الدستورية وتطورات الاستعدادات للانتخابات المقبلة قالت وهيبة أن المجلس الرئاسي يأمل بأن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وعلقت وهيبة عن تصريحات عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن إمكانية قيام المجلس الرئاسي بإصدار القاعدة الدستورية حال تعذر ذلك على ملتقى الحوار والسلطة التشريعية .

حيث قالت وهيبة في هذا الإطار إن ما طرحه الكوني هو آخر الدواء (الكي) والمجلس يفضل التوافق على قاعدة دستورية وهي مهمة مجلسي النواب والدولة ، مشددة على التزام المجلس الرئاسي بخارطة الطريق وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة.

وتعليقا على تطور الزضع الزبائي في البلاد قالت وهيبة إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حث خلال اجتماعه مع وزير الصحة علي الزناتي، أمس الأحد، على ضرورة متابعة الليبيين العالقين في الخارج لمنع تفشي العدوى في البلاد.