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برهم صالح: فاجعة المستشفى في ذي قار "نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة"

برهم صالح: فاجعة المستشفى في ذي قار
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن فاجعة المستشفى في محافظة ذي قار نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة.

العالم - العراق

وقال صالح في تغريدة له إن"فاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم"، لافتاً الى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

واليوم اعلنت دائرة صحة ذي قار ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية الى 63 شخصا.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد عقد اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية بمحافظة ذي قار".

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