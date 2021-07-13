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موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقيات تعاون ثنائي بين البلدين

موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقيات تعاون ثنائي بين البلدين
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

وقعت دولتا موريتانيا والسنغال 7 اتفاقيات التعاون بين البلدين، وهي الاتفاقات التي شهدها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره السنغالي، ماكي صال، مساء يوم الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

العالم - موريتانيا

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان ليلة أمس - أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها رئيس السنغال لموريتانيا تشمل مجالات العدل والبيئة والتجهيز والنقل والصيد والاقتصاد البحري.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزيرة الشؤون الخارجية السنغالية آيساتا تال صال وقعا أربع اتفاقيات في مجال العدل تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في الميدان المدني والتجاري، وتسليم المطلوبين بكلا البلدين، ونقل المدانين بين البلدين، كما وقعا على اتفاقية في مجال التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

ووقع وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد ونظيره السنغالي منصور أفاي اتفاقية تتعلق بالنقل البري بين البلدين.

كما وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري،الدي ولد الزين، ونطيره السنغالي، السيد عالي أندوي، اتفاقية تعاون في مجال الصيد واستزراع الأسماك.

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