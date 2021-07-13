الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل قناة العالم..

ارتفاع حصيلة وفيات حادث المستشفی الی 48 شخصاً

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في بغداد، بارتفاع حصيلة وفيات حريق مركز عزل مصابي كورونا في ذي قار الى 48 شخصاً.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم ان اندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار، أدی الی مقتل 48 شخصاً وان حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع بسبب استمرار البحث عن الضحايا، بين الاجساد المتفحمة.

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين".

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحادثة وقرر سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق، وتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

كما قرر الاجتماع اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.

وأفاد مراسل قناة العالم بخروج احتجاجات شعبية غاضبة امام المستشفی منددة بالاهمال الحكومي لمحافظة الناصرية.

روابط ذات صلة

محافظ ذي قار يصدر جملة قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الحسين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تسجل 106 وفيات و4310 إصابات جديدة بكورونا

رسائل يبعثها لك شمع الاذن فلا تهملها

مراسل قناة العالم.. ارتفاع حصيلة وفيات حادث المستشفی الی 48 شخصاً

نجمة تنس تونسية تعرض مضربها للبيع لهذا السبب..

إغلاق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال في الكويت

اغتيال سائق رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق في جنوب سوريا