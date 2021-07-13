ارتفاع حصيلة وفيات حادث المستشفی الی 48 شخصاً

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم ان اندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار، أدی الی مقتل 48 شخصاً وان حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع بسبب استمرار البحث عن الضحايا، بين الاجساد المتفحمة.

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين".

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحادثة وقرر سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق، وتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

كما قرر الاجتماع اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.

وأفاد مراسل قناة العالم بخروج احتجاجات شعبية غاضبة امام المستشفی منددة بالاهمال الحكومي لمحافظة الناصرية.