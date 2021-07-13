أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

اطلاعات..

-المتحدث باسم الخارجية .. مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي اقتربت من نهايتها

ابتكار..

- الوزير ظريف يقدم اخر تقرير فصلي له لمجلس الشورى حول الاتفاق النووي قبل نهاية مهامه

جوان ..

- مندوب روسيا بفيينا.. ضغوط الحد الاقصى هي السبب وراء رفع ايران مستوى التخصيب

جمهوري اسلامي ..

- حركة طالبان .. هدفنا اقامة امارة اسلامية في افغانستان

آرمان ملي ..

- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعتبر الانسحاب الامريكي من افغانستان متسرع جدا

ابرار..

- مظاهرات واحتجاجات شعبية هي الاولى من نوعها بكوبا تنديدا بالاوضاع المعيشية وبطء التلقيح

خراسان ..

- الرئيس الكوبي يتهم امريكا بالوقوف وراء التحريض على التظاهر بكوبا لتفجير الاوضاع الداخلية

رسالت ...

- الامارات تستعد لافتتاح سفارة لها بتل ابيب بحضور وزير خارجيتها يوم غد

حمايت ..

- القوات اليمنية المشتركة تقترب من تطهير آخر وكر لتنظيم القاعدة في شرق محافظة البيضاء

كيهان ..

- ثلاث هجمات على قوافل عسكرية امريكية بوسط وجنوب العراق خلال ست ساعات

قدس ..

- محافل اعلامية عراقية تتحدث عن تدخل امريكا لعرقلة اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية

عصر ايرانيان ..

- استمرار المواقف والسياسات الامريكية الخبيثة ضد ايران وبايدن لا يختلف عن ترامب بهذا السياق

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

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ايران..

صحيفة ايران كتبت في الشأن الافغاني في مقالها (خارطة طريق مختلفة لطالبان للحكم بافغانستان ) حركة طالبان تواصل تقدمها الميداني السريع وفي الوقت الذي تتحدث فيه ايضا عن رغبتها في مواصلة مباحثات السلام الافغانية بالدوحة ( في الواقع تحاول طالبان طمأنة دول الجوار والمجتمع الدولي عبر طرح رؤية معتدلة مختلفة عما هو معروف بشأنها وهذا ما عكسته تصريحات المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر " سهيل شاهين " والذي اكد ان هدف طالبان الغائي هو اقامة امارة اسلامية موضحا ان هذا الهدف لا ينبغي ان يثير قلق احد لا في داخل افغانستان ولا في خارجها وعلى اعتبار ان طالبان لا تنوي ايجاد نظام ديكتاتوري وانها ستحترم حقوق المرأة و الحريات باطار الشريعة الاسلامية على حد تعبيره./ ان طالبان ترسل بذلك رسائل اطمئنان لدول المنطقة والعالم بكونها تغيرت وليست كالسابق.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الحظر يجب ان يلغى دفعة واحدة ) ... لايمكن الثقة بامريكا التي خرجت من الاتفاق النووي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولتعهداتها في هذ الاتفاق, ولم تكتفي بذلك بل فرضت على بلادنا اقصى ما يمكنها فرضه من اجراءات حظر وضغوط ./ كما لايمكن الثقة بالترويكا الاوروبية التي لعبت دورا مرآئيا لصالح تصعيد الضغوط الامريكية على ايران..ومن هنا, ( اذا ما ارادت امريكا احياء الاتفاق النووي حقا فينبغي لها رفع كل اشكال الحظر دفعة واحدة دون مماطلات) وعليها الاذعان لحق ايران بشأن التأكد من مصداقية الالغاء قبل اي حديث عن عودة امريكا لعضوية الاتفاق النووي , وعندها فقط ستتحرك بلادنا لتفعيل تلك الالتزامات التي جمدتها في الاتفاق النووي من اجل احياء هذا الاتفاق المبرم عام 2015 كما هو دون تغيير.

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن ( فضح محاولات امريكية لعرقلة الانتخابات العراقية ) جاء فيه .. ( تحدثت محافل برلمانية عراقية عن وجود تحركات امريكية تستهدف عرقلة اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر بالعراق) ونقلت اوساط اعلامية عراقية عن نواب في البرلمان العراقي قولهم ان واشنطن تريد تاخير هذه الانتخابات ليتسنى للحكومة الحالية ببغداد البقاء لاطول مدة ممكنة وذلك تحسبا من قبل امريكا لاحتمال حدوث تغييرات بالساحة العراقية على حساب مصالحها ./ ونقلت هذه الاوساط عن النائب "عامر الفايز" عضو لجنة العلاقات الخارجية قوله ان امريكا تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات./ كما نقلت عن النائب "محمد كريم " عن "كتلة صادقون" ان هناك معلومات وثيقة حول تحرك السفارة الامريكة بالتنسيق مع القوات الامريكية للضغط باتجاه عرقلة الانتخابات بالعراق لصالح اهداف ونوايا امريكية خاصة ./

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الدور الرئيسي للحشد الشعبي العراقي في محاربة الارهاب التكفيري وذلك في مقالها ( الحشد , ذراع العراق القوية ضد الارهاب).. اعلن قائد عمليات الانبار بقيادة الحشد الشعبي قاسم مصلح عن نجاح الحشد في افشال مخطط ارهابي داعشي واسع بغرب العراق في تطور جديد يعكس مدى اهمية دور الحشد بضمان امن العراق، ( ان الحشد يواجه حملات دعائية مسمومة وتحركات خبيثة من تيارات داخلية مرتبطة باجندات غربية واقليمية رجعية معادية للعراق ).

والواقع هو ان الحشد الشعبي قلب الطاولة على كل الرهانات الرجعية والامريكية الغربية على احياء الارهاب الداعشي بالعراق , وبالتالي عرقل المخططات الامريكية والرجعية التي تستهدف العراق وشعبه الابي وامن واستقرار المنطقة , وهذا هو العامل الرئيسي وراء حقد الغرب والنظم الرجعية والتيارات الداخلية المرتبطة بهما على الحشد.

ابتكار ..

في افتتاحيتها التي تحمل تساءل يقول ( كيف استعادت طالبان قدراتها بعد 20 عاما)...كتبت صحيفة ابتكار.. من السابق لاونه بعض الشيئ الحديث عن المسار الذي ستتخذه حركة طالبان في حالة سيطرتها على السلطة , فالحركة تحاول طمأنة دول الجوار والعالم بكونها تعلمت من تجارب الماضي وانها لا تشكل تهديدا لاحد./ ان طالبان استطاعت البقاء في الصورة كطرف رئيسي بافغانستان بعد عشرين عاما من الاجتياح الامريكي الغربي، (ان وجود مئات المدارس الدينية المدعومة التي تمثل الايديولوجية الطالبانية ضمن بقاء مصادر قوة الحركة بتزويدها بالمقاتلين دائما ) خاصة في الارياف والمناطق القبلية التي تشترك وطالبان في انتماءها العرقي وكل ذلك في ظل فشل امريكا والناتو في تعزيز قدرات وخبرات الجيش الافغاني وتفاقم الاستياء من استهداف القوات الامريكية والغربية للمدنيين, وهي عوامل صبت لصالح طالبان.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا ينقل عن منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش تأكيدها من ان ( السجناء السياسيين بالسجون السعودية يتعرضون للتعذيب) .. وحسب التقرير.. ( ازاحت منظمة مراقبة حقوق الانسان الستارعن معلومات تتضمن تفاصيل حول تعذيب السجناء السياسيين بالسجون السعودية ).

وقال احدث تقرير للمنظمة , ان المعتقلين والسجناء السياسيين في سجون النظام السعودي يتعرضون للتعذيب بالصدمات الكهربائية وللجلد بالسياط وللضرب المبرح وللسباب والشتائم وللسجن بزنزانات انفرادية ضيقة للغاية , وحسب تقرير المنظمة فأن اعمل التعذيب هذه لا تستثني الناشطات السياسيات او المعتقلات بقضايا الدفاع عن حقوق المرأة او البيئة. منظمة مراقبة حقوق الانسان حثت المجتمع الدول على فتح تحقيق اممي في انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.