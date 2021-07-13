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سفير إيران لدى بغداد يعرب لوزارة الصحة العراقية عن الاسف العميق لحريق المستشفى في الناصرية معلنا استعداد إيران لتقديم المساعدة للمصابين

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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