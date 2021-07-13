قناة العالم
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
متحدث الخارجية الايرانية يعرب عن مواساة بلاده للعراق بحادث حريق المستشفى في الناصرية معلنا استعدادها لكل اشكال المساعدة الطبية والعلاجية
طالبان تحذر تركيا من تمديد وجود قواتها في أفغانستان
سفير إيران لدى بغداد يعرب لوزارة الصحة العراقية عن الاسف العميق لحريق المستشفى في الناصرية معلنا استعداد إيران لتقديم المساعدة للمصابين
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة
القوات المتمردة في تيغراي تشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة في إثيوبيا
متحدث القوات المسلحة اليمنية سيتلو عند الساعة 3:00 عصرا بيانا هاما للإعلان عن عملية عسكرية واسعة
السفير الايراني لدى صنعاء حسن ايرلو: الشعب اليمني البطل المظلوم سيواصل مقاومته حتى النصر النهائي
السفير الايراني لدى صنعاء حسن ايرلو: 2300 يوم مرت على العدوان السعودي بحق الاطفال والنساء والمواطنين اليمنيين ولا زال هذا العدوان مستمرا
الرئيس العراقي: فاجعة مستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة
وزير الدفاع اليمني اللواء العاطفي: لدينا استراتيجية عسكرية جديدة لمواكبة المستجدات الوطنية والقومية
سفير إيران لدى بغداد يعرب لوزارة الصحة العراقية عن الاسف العميق لحريق المستشفى في الناصرية معلنا استعداد إيران لتقديم المساعدة للمصابين
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
أسباب القلق الصهيوني من الأزمة في لبنان
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥
خاص بالعالم- مراسلون
من طهران .. جرائم جماعة خلق الارهابية في ايران
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠
العين الإسرائیلیة
قدرات المقاومة الفلسطينية، كابوس الكيان الصهيوني
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٦
حديث البحرين
الرموز القادة والموت البطيء
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٤
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 12 يوليو 2021
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦
فيديو
انتصار تموز 2006- الجزء الثاني
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
أسباب القلق الصهيوني من الأزمة في لبنان
حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين
إيران تعلن استعدادها لمساعدة ضحايا حريق مستشفى بالعراق
امير عبداللهيان:
السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الجديدة
الحرية أم الاستعباد؟.. شعوب تُلاك بين فكي التجويع وكم الافواه
كم ربحت إيطاليا ماليا بعد تتويجها بلقب يورو 2020؟
مقالات و تحليلات
عملية 'الوعد الصادق': الفرح الذي لن تكسره ألف حرب
الخطأ الصهيوني القاتل في الرهان على انهيار لبنان
لماذا تخشى 'إسرائيل' حرباً جديدة مع لبنان؟
لبنان.. هل يقدم الحريري تشكيلة وزارية خلال هذا الأسبوع؟
عطوان: هل قرر السوريون وحلفاؤهم إخراج القوات الأمريكية من سوريا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.