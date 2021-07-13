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امير عبداللهيان:

السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الجديدة

السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الجديدة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي أن من أولويات الحكومة الجديدة هي اعتماد سياسة خارجية متوازنة واقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول شرق وغرب العالم خاصة الدول الجارة والاسيوية.

العالم - ايران

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ارنا كتب حسين أمير عبد اللهيان على صفحته على إنستغرام اليوم الثلاثاء: "من خلال مراجعة خلفية الرئيس المنتخب حجة الاسلام ابراهيم رئيسي وأدائه ومواقفه يتبين ان سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية و اقامة العلاقات مع الشرق والغرب وإلاهتمام بتعزيز العلاقات مع جميع الجيران والدول الاسيوية هي ضمن أولويته في السياسة الخارجية.

وتم انتخاب حجة الإسلام والمسلمون سيد إبراهيم ريسي رئيساً في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بعد حصوله على 18 مليون صوت ، وهو يتشاور حاليا بشأن انتخاب أعضاء حكومته. ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب الرئيس المنتخب في الخامس من أغسطس.

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