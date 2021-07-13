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إيران تعلن استعدادها لمساعدة ضحايا حريق مستشفى بالعراق

إيران تعلن استعدادها لمساعدة ضحايا حريق مستشفى بالعراق
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق ايرج مسجدي علی استعداد إيران لمساعدة ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار العراق.

العالم - ايران

وأعرب مسجدي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة العراقية عن أسفه للحادث، معربا عن تعازيه للشعب العراقي ومسؤولي البلاد وأسر الضحايا والمصابين في حادث حريق المستشفی.

وأكد علی استعداد إيران لمساعدة ضحايا الحريق الذي اندلع في المستشفى.

من جانبه أعرب الجانب العراقي عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتواصل السفير الايراني مع وزارة الصحة العراقیة قائلا: إن هذا الإجراء يجسد روح الإنسانية وحسن الجوار لدى المسؤولين الايرانيين.

یذکر أن الحريق اندلع في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوب العراق مساء امس الاثنين مما ادی الی مصرع 52 شخصا وإصابة 22 آخرين . وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى كوفيد-19 خلال ثلاثة أشهر.

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