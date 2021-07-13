شاهد: لماذا يخشى الاحتلال من انهيار الازمة في لبنان؟

العالم - خاص بالعالم

وأوضح حجازي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الاحتلال الاسرائيلي واميركا يخشيان من ذهاب لبنان من اجل حل الكثير من ازماته نحو الشرق كالصين وروسيا وايران والعراق بدل الغرب، لذا بالطبع ستتغير توجهات لبنان السياسية والاقتصادية وفي صلب الموضوع يتغير الاتجاه نحو المقاومة في لبنان، لأن في هذه الحالة سيكون هناك طاقم سياسي مختلف وادارة مختلفة للملف اللبناني.

وأضاف: عند انهيار لبنان وتغيير خياراته السياسة وعلاقاته الاستراتيجية وغيرها من المؤكد ان هذه البئية ستكون افضل بكثير للمقاومة لذا ستخسر تل ابيب واميركا وحلفاؤهم في المنطقة الدوافع والاساليب للضغط عليها من اجل دفعها للمشاركة في فرض الحصار على المقاومة، لهذا انهيار لبنان لن يكون بصالح المخطط الصهيواميركي في المنطقة.

ونوه حجازي الى انه لايجب القول انه في حال انهيار لبنان سكيون تحت سيطرة حزب الله وايران لان هذه دعاية اسرائيلية.

وشدد حجازي على أن الصهاينة يدركون تماما ان المقاومة في لبنان تريد دولة قوية على مستوى الاقتصاد والمواجهة ودولة حاضنة لآلام وهموم شعبها ومستعدة للتصدي لاي محاولة ابلاء من الخارج ومحاولة فرض شروط كما يجري حاليا في ترسيم الحدود البحرية مع الكيان وعدم وجود موقف رسمي يتصدى للعنجهية الاميركية التي تعمل باستخفاف مع كرامة البنانيين بشكل عام.

وأكد ان الاحتلال يخشى ان يكون لبنان امام مرحلة تنسف الواقع الحالي وتاتي بواقع مختلف يختاره اللبنانيون ويعطي المقاومة وحلفاءها دورا رياديا ويثبت ان هؤلاء الحلفاء هم من خلصوا لبنان من مأزقه.