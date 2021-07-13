اليابان تعتزم منح ايران 2.9 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا

العالم - ايران

وقال موتغي في تصريح له ان طوكيو تنسق حاليا لارسال 11 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" سريعا الى 15 دولة من ضمنها ايران وكمبوديا ولاوس وفيجي وجمهوري كيريباتي وتايوان واندونيسيا وفيتنام عن طريق برنامج "كوفاكس" للتوزيع العادل للقاحات (المبادرة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات بطريقة عادلة)، والمدعوم من قبل منظمة الامم المتحدة.

ووفقا لتقارير وسائل الاعلام اليابانية فان طوكيو ستمنح ايران مليونين و 900 الف جرعة من لقاح "استرازينيكا" من اجمالي 11 مليون جرعة تعتزم ارسالها الى الدول الـ 15 .

وتلقت اليابان جرعات من لقاح "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 60 مليون شخص، وأجازت استخدامها الشهر الماضي.