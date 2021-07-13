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الامن العراقي يحبط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسة للكهرباء بين بغداد وديالى

الامن العراقي يحبط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسة للكهرباء بين بغداد وديالى
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسة بين بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد.

العالم - العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسة الفاعلة التي تربط بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد"، مشيرة الى أنه "تم تشكيل فريق عمل على ضوء المعلومة وبالتنسيق مع الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية".

وأضافت أنه "تم إحباط هذه المحاولة، وضبط ثماني عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربع وتفكيكها من قبل الجهد الفني".

ويوم امس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات معالجة عبوتين ناسفتين معدة لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في قرية السلام ضمن قضاء تكريت وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

وبينت، أنه "بعد الكشف عليه تم معالجة ( 2 ) عبوة لاصقة محلية الصنع كانت تستهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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