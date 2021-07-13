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الصحة الايرانية: 22750 إصابة و166 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 22750 إصابة و166 حالة وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 22750 إصابة و166 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن أكثر من 7 ملايين و271 ألف جرعة.

العالم - ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 22750 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و417 ألفا و29 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2399 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3866 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و56 ألفا و160 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 166 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86207 حالات وفاة.

وحتى الآن تلقى 5،102،301 شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 2،169،067 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي 7،271،368 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و671 ألفا و220 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 143 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 186 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة.

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