ارتفاع وفيات حريق المستشفى بالناصرية الى 83+اسماء ضحايا

العالم - العراق

واندلع الحريق مساء أمس الاثنين في قسم مخصّص لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى بمدينة الناصريّة في جنوب العراق.

وتأتي هذه المأساة بعد شهرين ونصف الشهر على وفاة مقتل أكثر من 80 شخصاً بحريق مماثل اندلع في مستشفى الخطيب ببغداد.

وقال مصدر في دائرة الصحّة في المحافظة إنّ الحريق نجم عن انفجار اسطوانات أوكسجين. وإذا صحّت هذه المعلومات تكون هذه المأساة نسخة طبق الأصل عن تلك التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب في بغداد في نهاية نيسان/أبريل ونجمت أيضاً عن سوء تخزين اسطوانات الأكسجين التي يستخدمها مرضى كوفيد-19.

وقالت مصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في غالب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة فيما هاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وفي ما يلي جانب من اسماء الضحايا: