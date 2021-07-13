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ارتفاع وفيات حريق المستشفى بالناصرية الى 83+اسماء ضحايا

ارتفاع وفيات حريق المستشفى بالناصرية الى 83+اسماء ضحايا
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا الحريق في مستشفى مدينة الناصرية جنوبي البلاد الى 83 حالة وفاة اضافة الى عشرات الجرحى. واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، كما امر الكاظمي بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

العالم - العراق

واندلع الحريق مساء أمس الاثنين في قسم مخصّص لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى بمدينة الناصريّة في جنوب العراق.

وتأتي هذه المأساة بعد شهرين ونصف الشهر على وفاة مقتل أكثر من 80 شخصاً بحريق مماثل اندلع في مستشفى الخطيب ببغداد.

وقال مصدر في دائرة الصحّة في المحافظة إنّ الحريق نجم عن انفجار اسطوانات أوكسجين. وإذا صحّت هذه المعلومات تكون هذه المأساة نسخة طبق الأصل عن تلك التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب في بغداد في نهاية نيسان/أبريل ونجمت أيضاً عن سوء تخزين اسطوانات الأكسجين التي يستخدمها مرضى كوفيد-19.

وقالت مصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في غالب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة فيما هاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وفي ما يلي جانب من اسماء الضحايا:

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