إفتتاح أعلى شلال صناعي إيراني في مدينة مشهد المقدسة

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وقالت مواطنة إيرانية:"منظر خلاب وكأنه طبيعي، إنه قريب من منزلي وقد استمتعت بوجودي هنا".

وأكد مواطن إيراني:"السماع إلي صوت المياه والنظر إليه يهدي الإنسان هدوءا يبتعد فيه عن ضجيج المدينة وتلوثها".

لرفع مياه الصنابير المعاد تدويرها إلي قمة الجبل يحتاج الشلال إلى ثلاث مضخات، وعند النقطة النهائية للشلال يبدء نهرا بطول ثلاثمئة متر ليصب في بحيرة تسع إلي أربعة آلاف ومئتي متر مربع.

وأشار مهدي يعقوبي مساعد شؤون الخدمات العامة في بلدية مشهد:"تم صرف أكثر من أربعة ملايين دولار لبناء هذا المكان الترفيهي بمساحة أربعة عشر هكتار. حيث سيكون في المستقبل القريب أحد أبرز النقاط الترفيهية للسياح والزوار الذين يقسطون المدينة".

ثمانية أشهر هي الفترة الزمنية، لبناء هذه الحديقة بمعدات ومواد تتناسق تماما مع بيئة المكان، كما تحرص إدارة الشلال الصناعي على عدم هدر المياه والكهرباء من خلال برنامج تشغيل يبدء من السادسة مساء حتى منتصف الليل في موسم الصيف.

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