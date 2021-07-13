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تفاصيل الإنفجارات العنيفة قرب قاعدة العمر النفطية بريف دير الزور

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في دمشق حسام زيدان نقلا عن مصادر محلية أن الانفجارات كانت ناجمة عن سقوط قذائف هاون داخل قاعدة حقل العمر النفطي الذي تتواجد فيها القوات الامريكية .

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا اندلاع نيران بآليتين عسكريتين تابعة للقوات الأمريكية داخل القاعدة وهذا ما يفسر مشاهدة أعمدة الدخان على مسافات بعيدة من قاعدة العمر بعد احتراق الآليتين.

وأشار مراسلنا الى انه انطلق الطيران المسير الأمريكي لتمشيط محيط حقل عمر النفطي بعد سقوط القذائف في داخله وانتشرت قوات قسد وقامت بإنشاء حواجز على الطرق والضيع والقرى القريبة من حقل العمر النفطي وصولا الى قرية ديبان.

وكانت قد تعرضت القاعدة العسكرية الامريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا لقصف بعدة قذائف هاون، ما ادى الى إعطاب آليتين عسكريتين.

وقال مصدر لقناة العالم إن "القاعدة العسكرية الامريكية في حقل العمر النفطي جنوب غربي دير الزور استهدف بعدة قذائف هاون وحققت إصابات مباشرة ما ادى لإعطاب آليتين عسكريتين".

وأضاف المصدر أن "تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الامريكي يجري في محيط حقل العمر".

وكانت مصادر محلية قد أعلنت الأحد الماضي، عن استهداف القاعدة الامريكية في حقل العمر، الواقع جنوبي غربي دير الزور، بعدد من القذائف الصاروخية.

وأضافت هذه المصادر بأنه تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من داخل الحقل، مع سماع دوي صفارات الإنذار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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