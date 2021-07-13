شاهد..حملة أوروبية لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

العالم - خاص بالعالم



الوزير الفرنسي قال ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر وستصدر عقوبات اوروبية بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة.



وأكد فرانك ريستر وزير التجارة الفرنسي:"لا يمكن الإستمرار هكذا في لبنان، وستصدر عقوبات بحق المسؤولين، الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، رسالتنا اليوم هي لتأكيد دعمنا للبنانيين ولتذكير المسؤولين اللبنانيين بالوعود التي أطلقوها".



المواقف تلك تاتي غداة موافقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بسبب الازمة التي تعصف بالبلاد، بحسب الادبيات الاوروبية.

وقد اعلن جوزيب بوريل ان وزراء الاتحاد اعطوا الضوء الاخضر لوضع اطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم الى الانهيار الاقتصادي على حد تعبيره..



وكان وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان كشف الاثنين عن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين فبل نهاية يوليو/تموز الجاري.



ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وشح في الوقود والأدوية وارتفاع بأسعار المواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي.



وتزيد من حدة المعاناة، خلافات سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تضع حدا للانهيار وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت عقب أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب العام الماضي .



وعلى الرغم من الجهود الداخلية للحلحلة والتوسط بين الافرقاء الا ان العقد لا تزال موجودة، وفي هذا الاطار يعتزم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري زيارة رئاسة الجمهورية في بعبدا.



حيث توقعت مصادر اعلامية لبنانية متابعة ان يقدم الحريري لائحة جديدة بالتشكيل للرئيس عون،فإما ان تنجح وإما يتقدم باعتذاره عن التشكيل حيث توقعت مصادر قريبة من تيار الحريري تلك المعلومات..



وهنا لا بد من طرح مسألة العقوبات الاوروبية، ودورها في حلحلة العقد امام تشكيل الحكومة، وهل هي العصا السحرية للحل، وماذا ستقدم تلك الخطوات الا زيادة في التدخل الخارجي بالازمة الداخلية، لا سيما وان مصادر لبنانية أكدت، ان تلك الاجراءات لن تاتي بأي تطورات على صعيد تشكيل الحكومة.

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