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القوات الامريكية تدخل منظومات للدفاع الجوي الى دير الزور في سوريا

القوات الامريكية تدخل منظومات للدفاع الجوي الى دير الزور في سوريا
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أدخلت قوات الاحتلال الامريكية عددا من منظومات الدفاع الجوي الى ريف ديرالزور الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف القامشلي بسوريا.

العالم-سوريا

وقال مصدر خاص لمراسل العالم: "أدخلت القوات الامريكية عددا من منظومات الدفاع الجوي الى ريف ديرالزور الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف القامشلي محملة على ٦٥ شاحنة، ويبدأ بنصبها حول حقل العمر ومعمل كونيكو للغاز الذي يتخذونه قاعدة عسكرية لهم فيما اكد المصدر بان طيران الاستطلاع التابع للقوات الامريكية لم يغادر الأجواء منذ يومين".

وكان التلفزيون السوري قد أفاد مساء السبت الماضي بسماع دوي انفجار مجهول المصدر من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذ القوات الأمريكية منه قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي، فيما تم استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر في ريف دير الزور شرقي سوريا، بعدد من القذائف الصاروخية، يوم الأحد الماضي.

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