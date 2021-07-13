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تطبيق ذكي يمكنه أن ينقذ هاتفك قبل فوات الأوان 

تطبيق ذكي يمكنه أن ينقذ هاتفك قبل فوات الأوان 
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشف الخبراء عن تطبيق رائع متاح لمستخدمي نظام التشغيل “أندرويد” يكشف عن معلومات مهمة حول “صحة” الهاتف الذكي.

العالم - العالم الرقمي

ويصبح الهاتف الذكي أقل مقاومة للماء كلما طالت مدة استخدامه، وإذا كنت تمتلك هاتف “أندرويد”، فقد ترغب في التفكير في تنزيل التطبيق المسمى “اختبار مقاومة الماء” (Water Resistance Tester)، والذي يمكنه التحقق مما إذا كان جهازك ما يزال قادرا على النجاة من الغطس في الحمام أو إذا كنت ستواجه فاتورة إصلاح باهظة الثمن.

والتطبيق الذي رصد في الأصل بواسطة Android Police، متاح للتنزيل على متجر “غوغل بلاي” وهو يعِد بـ “مساعدتك في اختبار ما إذا كانت معايير مقاومة الماء IP67 / IP68 على هاتفك ما تزال سليمة باستخدام مقياس الضغط المدمج في جهازك”.

ويجب أن تكون معظم الهواتف الحديثة قادرة على التعامل مع استخدامها في المطر أو التعرض لانسكاب مشروب عليها.

ومع ذلك، مع مرور الزمن، يمكن أن تبدأ المعايير، التي تبقي الهواتف مانعة لتسرب الماء، بالفناء، ما يعني أن هناك فرصة أن السائل يمكن أن يبدأ في إحداث فوضى في الأجزاء الداخلية الحساسة.

ويهدف هذا التطبيق إلى الكشف عن مدى مقاومة الهاتف للماء بعد سنوات من الاستخدام، ويعمل ببساطة عن طريق استشعار الضغط، عبر مقياس الضغط الداخلي مع مطالبة المستخدمين بالضغط على الشاشة بإبهامهم.

ويلاحظ التطبيق على الفور ما إذا كان هاتفك الذكي غير مقاوم للماء. وسيومض التطبيق علامة خضراء إذا كان هاتفك لا يزال مقاوما للماء بدرجة كافية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستحصل على علامة تعجب حمراء مطبوعة على الشاشة.

ومن الضروري معرفة أن التطبيق يعمل فقط مع الهواتف التي تحتوي على بارومتر أو مقياس الضغط الجوي.

ويقيس البارومتر في الهاتف الذكي ضغط الهواء النسبي حول الجهاز. وتعتمد البارومترات العادية على الماء أو تستخدم محلولا نحاسيا يتوسع ويتقلص بناء على الضغط الجوي. ومع ذلك، هذا معقد للغاية بالنسبة لهاتف ذكي. وستجد أيضا بارومترا رقميا داخل هاتفك. وهذا مستشعر ضغط بسيط إلى حد ما.

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