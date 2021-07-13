السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الجديدة

العالم - إيران

وكتب حسين أميرعبداللهيان على صفحته على تويتر اليوم الثلاثاء: "من خلال مراجعة خلفية الرئيس المنتخب حجة الإسلام إبراهيم رئيسي وأدائه ومواقفه يتبين أن سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية وإقامة العلاقات مع الشرق والغرب والاهتمام بتعزيز العلاقات مع جميع الجيران والدول الآسيوية هي ضمن أولويته في السياسة الخارجية."

وتم انتخاب إبراهيم ريسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بعد حصوله على 18 مليون صوت، وهو يتشاور حاليا بشأن انتخاب أعضاء حكومته.

ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب الرئيس المنتخب في الخامس من أغسطس/آب.