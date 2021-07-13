الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان:

السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الجديدة

السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الجديدة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران إن من أولويات الحكومة الجديدة هي اعتماد سياسة خارجية متوازنة، وإقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول شرق وغرب العالم، خاصة الدول الجارة والآسيوية.

العالم - إيران

وكتب حسين أميرعبداللهيان على صفحته على تويتر اليوم الثلاثاء: "من خلال مراجعة خلفية الرئيس المنتخب حجة الإسلام إبراهيم رئيسي وأدائه ومواقفه يتبين أن سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية وإقامة العلاقات مع الشرق والغرب والاهتمام بتعزيز العلاقات مع جميع الجيران والدول الآسيوية هي ضمن أولويته في السياسة الخارجية."

وتم انتخاب إبراهيم ريسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بعد حصوله على 18 مليون صوت، وهو يتشاور حاليا بشأن انتخاب أعضاء حكومته.

ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب الرئيس المنتخب في الخامس من أغسطس/آب.

روابط ذات صلة

رئيسي: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة

رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة

رئيسي: ايران تدعم استقرار افغانستان وامنها

أمير عبداللهيان: السياسة الخارجية في حكومة رئيسي ستكون ناشطة ومنطقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الملف اليمني وتطوراته في الشمال والجنوب

عون يشكر ريستير على مساعي فرنسا لمساعدة لبنان 

على خلفية فاجعة مستشفى الناصرية.. محافظ ذي قار يقبل استقالة مدير صحة المحافظة + وثيقة

لبنان: عكر عزت وزير الخارجية العراقي بضحايا مستشفى الحسين (ع)

لوقف تهريب المهاجرين إلى اوروبا.. الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات اقتصادية "أقسى" ضد بيلاروس

مطالبات دولية بالإفراج عن المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس دون شروط