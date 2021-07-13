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نمو في إنتاج الطاقة الكهروحرارية في إيران بنسبة 14%

نمو في إنتاج الطاقة الكهروحرارية في إيران بنسبة 14%
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد مدير الشؤون تقنية الإنتاج بشركة الكهرباء الحرارية الإيرانية، أن توليد الكهرباء بالمحطات الكهروحرارية سجل نموا بنسبة 14% خلال فترة 21 مارس/آذار حتى الآن، قياسا بالفترة المناظرة السابقة.

العالم - إيران

وبيّن إسماعيل نمازي في بيان اليوم الثلاثاء، أن توليد الكهرباء بهذا المحطات تخطى 106 مليون ميغاواط ساعة، صعودا عن 93 مليون ميغاواط ساعة في العام الفائت.

وأشار أن زيادة توليد الطاقة بالمحطات الكهروحرارية يأتي على وقع انفصال المحطات الكهرومائية عن الشبكة العامة بسبب الجفاف ودخول الطقس الحار مبكرا وانفصال المحطة النووية عن الشبكة في بعض الأيام.

وشدد نمازي على أن كافة المحطات الكهروحرارية تعمل بطاقتها القصوى وأن كادر قطاع الكهرباء يبذل جهودا بهذا الاتجاه في ظل تفشي كورونا وحرارة الطقس الشديدة.

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